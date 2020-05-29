Специалисты назвали семь видов сыпи, которые могут быть симптомом коронавируса

Эксперты Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии, РНИМУ им. Пирогова и РУДН изучили различные высыпания на коже, которые могут быть связаны с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают "Известия".

По словам доцента кафедры кожных и венерических болезней факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольги Жуковой, их можно разделить на семь категорий.

— Это ангииты кожи (воспаления стенок сосудов, проявляются как волдыри, геморрагические пятна различной величины), папуло-везикулезные высыпания (покрывают все тело как прыщи при ветрянке), розовый лишай и папуло-сквамозные сыпи (красные папулы и бляшки, покрытые чешуйками), кореподобные сыпи, токсидермии, крапивница (в некоторых случаях она может быть предвестником начала CoViD-19) и трофические изменения тканей лица, возникающие у пациентов на ИВЛ из-за длительного лежания на животе, — отметила она.

Однако, по мнению врача дерматовенеролога-онколога Натальи Шепиловой, нельзя точно утверждать, что их вызывает именно патоген Sars-CoV-2, а не сопутствующие заболевания. Кроме того, кожные проявления на теле человека могут появляться из-за лекарств, которые пациент принимает для лечения коронавирусной инфекции. В этом случае медикам необходимо определить, на какой именно препарат возникла данная реакция и отменить его.