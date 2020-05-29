Депутат Госдумы рассказал, когда в России могут открыть пляжи

По его словам, туристический сезон в стране состоится, "несмотря ни на что".

Российские пляжи могут быть открыты уже с 1 июля — в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказал глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

— В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки. Предположительно, с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране, — отметил Дегтярёв.

По словам парламентария, лидерами туристической отрасли этим летом станут Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Поволжье, Татарстан, Сибирь и Приморский край. При этом туристический сезон состоится, "несмотря ни на что", уверяет Дегтярёв.