Прокурор Миннесоты объявил полномасштабное расследование убийства афроамериканца полицейскими

Федеральный прокурор американского штата Миннесота, прокурор штата Эрика Макдональд объявила о проведении полномасштабного расследования обстоятельств гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Об этом сообщает телеканал CNN.

— Я хотела бы заверить, что мы проводим полномасштабное и скрупулёзное расследование событий, произошедших 25 мая 2020 года, и действий полиции в тот день, — сказала она.

Она также призвала жителей города "сплотиться и прекратить погромы", вызванные гибелью Флойда. В свою очередь, главный прокурор Миннеаполиса заявил, что представители ведомства вышли на связь с родными и близкими погибшего и держат их в курсе дела. Он отметил, что его офис ранее получил обвинение в отношении сотрудника полиции за смертельное применение силы.

— Прокуратура будет расследовать смерть Джорджа Флойда так быстро, как того требует справедливость. Иногда это занимает немного времени. Мы должны поступить правильно и сделаем это, — говорится в публикации.

Отмечается, что параллельно с расследованием прокуратуры своё разбирательство начало и ФБР. Представитель ведомства на пресс-конференции обратился ко всем, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, с просьбой сообщить об этом следователям.

Одновременно с этим мэр Миннеаполиса подписал указы о введении в городе чрезвычайного положения и призыве национальной гвардии, которая должна будет помочь местным правоохранителям в "восстановлении безопасности и спокойствия" на городских улицах.