Слова бывшего посла США на Украине Джона Хёрбста о том, что Киеву следует продолжать свою политику в отношении водоснабжения Крыма, — это цинизм максимальной степени. И если дипломат полагает, что водная блокада как-то связана с возвращением полуострова в состав Незалежной, то можно лишь удивиться степени его неадекватности. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Константин Бахарев.

Парламентарий отмечает, что даже отставка не мешает американским дипломатам продолжать навязывать своё мнение правительству Украины вместо того, чтобы проявить "уважение к стране" и дать право её руководству проводить самостоятельную политику.

— Что касается сути заявления экс-посла, то это, конечно, запредельный цинизм даже по американским меркам, так как фактически Хёрбст говорит о том, что целью Киева должно стать максимальное ухудшение жизни крымчан, — приводит его слова РИА "Новости".

Согласно утверждениям американского дипломата, украинским властям следует любым способом создавать "как можно более высокую цену Крыма для Кремля". Бахарев уверен, что, если Хёрбст полагает, будто так можно ускорить возвращение полуострова Киеву, можно лишь "удивляться степени неадекватности человека, который на протяжении нескольких лет во многом определял политику США в отношении Украины".

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков уверен, что для Хёрбста понятие прав человека ограничивается национальными интересами, а "остальных можно морить жаждой и голодом". При этом он убеждён, что заявления экс-посла поверхностные, и привёл в пример ситуацию с поставками электроэнергии, которую теперь регион и сам передаёт в другие регионы при необходимости.

Цеков также отметил, что, будучи чиновником при украинской власти, встречался с американскими делегациями и те не показались ему "высокоинтеллектуальными людьми". В частности, в ходе разговоров об ущемлении прав русскоязычного населения те советовали "учить украинский" вместо того, чтобы защищать национальные интересы.

— Эта американская примитивность привела к абсолютно нестабильной ситуации в мире, который находится в очень взрывоопасном состоянии, — уверен сенатор.