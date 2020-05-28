Что скрывает полицейский, из-за которого начались массовые протесты после убийства афроамериканца

Недавно в Миннеаполисе, США, произошло чудовищное событие. Полицейские во время задержания подозрительного, по их мнению, темнокожего мужчины применили ненужную силу, и 46-летний Джордж Флойд погиб. Видео ареста, снятое напуганной свидетельницей, облетело все соцсети и СМИ, вызвав небывалую волну негодования. Даже местные власти признали, что правоохранители переступили черту, и полицейских уволили, пишет Unilad.
Фото © Twitter
Но, пока местные жители громят улицы, расследование не стоит на месте. Выяснилось, что полицейским, который семь минут зажимал шею Джорджа, несмотря на его хрипы и мольбы, оказался 44-летний Дерек Шовен. За 19 лет службы он был частым участником в стрельбе по мирным жителям и трижды был замечен в превышении полномочий — в 2006 (с летальным исходом), 2008 и 2011 годах.
Фото © Facebook / FOX 29
На его напарника Тоу Тао, который не участвовал в насилии, но активно отгонял толпу и ругался со свидетелями, в 2017 году подавали в суд за излишнюю жестокость при задержании. Хоть офицеров и уволили, но обвинения предъявлять не спешат. Полицейские в оправдание своему поведению с Джорджем заявили, что они ехали на вызов, когда сидящий в машине мужчина показался им подозрительным. А позже при аресте он проявил сопротивление, поэтому офицерам пришлось применить силу.
Видео © Twitter / Sn00pster
Но кадры с камеры видеонаблюдения ресторана, возле которого и произошла трагедия, запечатлели начало задержания Джорджа. Он спокойно отвечал на вопросы правоохранителей, а затем, не возражая при этом, направился вместе с ними к полицейской машине. Активного сопротивления, о котором утверждали офицеры, совершенно не наблюдалось.
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