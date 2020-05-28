Правда о вирусном видео, как люди летают в горах на ковре-самолёте, оказалась не менее удивительной

Пользователь "Твиттера" sha_ji1 поделился роликом, который заставил зрителей поверить в магию и собрал более 14 млн просмотров. На его кадрах группа людей словно летит над горной дорогой на волшебном ковре. В подписи парень пошутил, что именно так и выглядит местный транспорт.

Юзеры шутили в комментариях, что героям видео, видимо, и правда удалось покататься на ковре-самолёте, ведь такое возможно, например, в виртуальной реальности.

Неужели я единственный, кто подумал, что это VR и все они летят на ковре-самолёте?

Однако в действительности всё оказалось проще. Люди ехали в кузове грузовика, но ракурс и способ съёмки сделали своё дело. При этом самые внимательные зрители, которые сразу поняли, в чём дело, отметили, что такая поездка над обрывом выглядит очень небезопасной. "Мне стало плохо от одного просмотра. Ценю мужество этих людей", — написал один из пользователей.