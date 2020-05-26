Девушка так эпично упала с тарзанки, что люди перестали верить в законы физики — видео

В Сети набирает популярность видео, происходящее в котором запутало многих пользователей. Компания друзей из Техаса, США, отправилась на речку и решила немного повеселиться. Девушки стали прыгать с тарзанки, забравшись на деревянный мостик. И когда одна из них уже летела в воду, произошло нечто странное.

Видео © Instagram / mykashaee

Девушка на мгновение зависла в воздухе, а затем неестественно перевернулась и только тогда упала в реку. Волнительный момент сопровождался изумлёнными возгласами. Сестра прыгуньи Майка Шэй поделилась роликом в "Инстаграме", отметив, что надеется, что он поднимет настроение зрителям.

Однако просмотр ролика не развеселил юзеров, а привёл в недоумение. Загадка "левитации" девушки не давала им покоя. Они стали предполагать, как такое могло произойти. И некоторые, не найдя объяснений, писали, что американка нарушила законы физики, стала жертвой сбоя в матрице или внезапно пролетела через портал. Но после некоторых раздумий пользователи пришли к выводу, что с тарзанки свисала тонкая, едва заметная верёвка, которая зацепилась за бедро прыгуньи, что и привело к странному и, возможно, болезненному кульбиту.

Что происходит? Нарушаются законы физики? Rohitfaceb

Это фейк или правда? Fathul1