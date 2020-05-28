Помните маленькую Машу из сериала "Воронины"? Сейчас ей 16 лет, и выросла она настоящей красавицей

Марии Ильюхиной, родителей которой в "Ворониных" сыграли Екатерина Волкова и Георгий Дронов, осенью исполнилось 16 лет. Сериал стартовал в 2009 году — Маша присоединилась к нему совсем маленькой девочкой и практически выросла на съёмочной площадке.

Фото © Instagram / maria_iliukhina. Кадр из сериала "Воронины"

И сейчас малышка-актриса превратилась в яркую цветущую девушку с роскошными локонами и в отличной физической форме. Ведь Маша — не только звезда сериалов, но и КМС по художественной гимнастике. Поэтому фото шпагата в её инстаграме, где уже 293 тыс. подписчиков, дело обычное. Также девушка на одни пятёрки закончила девятый класс в Академическом лицее имени Ломоносова, пишет 7days.ru.

Фото © Instagram / maria_iliukhina

Есть место в жизни Маши и другим сторонам искусства: она занимается музыкой, пишет стихи, книгу и осваивает "Ютуб". Свой успех Маша объясняет тем, что много старается.

Фото © Instagram / maria_iliukhina, VK / Мария Ильюхина

Не будь пассажиром по жизни, будь водителем! Прокладывай свой путь сам Запись в инстаграме Марии Ильюхиной

Фото © Instagram / maria_iliukhina