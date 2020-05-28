Парень сбросил 45 кг и влюбил в себя Reddit, ведь теперь он выглядит как голливудский актёр

Парень с ником SlicedNugget влюбил в себя Reddit, поделившись фото, где предстал с разницей в три года. Всё это время парень, который весил почти 113 кг, усердно худел, практикуя интервальное голодание. И в итоге сбросил 45 кг.

Спустя три года и 45 кг я наконец-то смогу застегнуть обе пуговицы, не боясь, что они оторвутся SlicedNugget

Фото © Reddit / SlicedNugget

Результат действительно оказался впечатляющим. Если на снимке трёхлетней давности это был пухлый и румяный юноша, неуверенный в себе, то справа парень уже выглядел словно суперзвезда. Неудивительно, что реддиторы поставили посту более 15 тысяч лайков, которые сопроводили хвалебными комментариями.

Слева — Финн Вулфхард, справа — Тимоти Шаламе. Фото © Instagram / finnwolfhardofficial, tchalamet

При этом кудрявого брюнета действительно сравнили со звёздами. Многие отметили его сходство с известными молодыми актёрами Тимоти Шаламе ("Король", "Назови меня своим именем") и Финном Вулфхардом ("Оно", "Очень странные дела"). И указали, что парню хоть сейчас можно на обложку глянца.

Ты сейчас выглядишь как модель GQ или Calvin Klein. Отличная работа! Traiz3r

Если бы у Финна Вулфхарда и Тимоти Шаламе был ребёнок makemisteaks