Парень сбросил 45 кг и влюбил в себя Reddit, ведь теперь он выглядит как голливудский актёр

Парень с ником SlicedNugget влюбил в себя Reddit, поделившись фото, где предстал с разницей в три года. Всё это время парень, который весил почти 113 кг, усердно худел, практикуя интервальное голодание. И в итоге сбросил 45 кг.
Спустя три года и 45 кг я наконец-то смогу застегнуть обе пуговицы, не боясь, что они оторвутся
SlicedNugget
Фото © Reddit / SlicedNugget
Результат действительно оказался впечатляющим. Если на снимке трёхлетней давности это был пухлый и румяный юноша, неуверенный в себе, то справа парень уже выглядел словно суперзвезда. Неудивительно, что реддиторы поставили посту более 15 тысяч лайков, которые сопроводили хвалебными комментариями.
Слева — Финн Вулфхард, справа — Тимоти Шаламе. Фото © Instagram / finnwolfhardofficial, tchalamet
При этом кудрявого брюнета действительно сравнили со звёздами. Многие отметили его сходство с известными молодыми актёрами Тимоти Шаламе ("Король", "Назови меня своим именем") и Финном Вулфхардом ("Оно", "Очень странные дела"). И указали, что парню хоть сейчас можно на обложку глянца.
Ты сейчас выглядишь как модель GQ или Calvin Klein. Отличная работа!
Traiz3r
Если бы у Финна Вулфхарда и Тимоти Шаламе был ребёнок
makemisteaks
Из Джоны Хилла ты превратился в Финна Вулфхарда. Молодец!
Ланс-Uppercut666
WOW-news
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