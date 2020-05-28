Ратаковски в маленьком бикини показала, на какие приключения согласна с мужем в изоляции

Недавно популярная 28-летняя модель опубликовала в "Инстаграме" серию снимков, при взгляде на которые поклонники девушки мигом забыли о собственной скуке. На них Эмили Ратаковски резвилась у реки с двумя самыми дорогими сердцу мужчинами — мужем Себастьяном Беар-Маклардом и псом Коломбо. Но не счастливые лица привлекли фанатов, а микроскопический купальник девушки, который, по идее, должен был что-то прикрыть, но с задачей не справился.
Эмили для прогулки выбрала терракотовое бикини и чёрную кепку, чтобы прикрыться от солнца. Снимки девушка подписала так: "Идём навстречу приключениям". Поклонники одобрили вылазку пары на природу, посчитав, что в такой глуши они карантин не нарушают. Хотя большая часть, разумеется, была больше увлечена подтянутой фигурой модели, которая выгодно смотрелась в новом купальнике.
Прекрасная😍
Идеальная!
Зачем ты такая красивая!
Эмили Ратаковски — 28-летняя американская модель, на которую в "Инстаграме" подписано 26,4 млн человек. Девушка прославилась благодаря своей внешности и участию в съёмках различных романтических фильмов и клипов известных исполнителей, например Maroon 5, Робина Тика и Димы Билана. С 2017 года Эмили является владелицей собственного бренда одежды Inamorata, который делает упор на купальники и нижнее бельё.
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