Ратаковски в маленьком бикини показала, на какие приключения согласна с мужем в изоляции

Недавно популярная 28-летняя модель опубликовала в "Инстаграме" серию снимков, при взгляде на которые поклонники девушки мигом забыли о собственной скуке. На них Эмили Ратаковски резвилась у реки с двумя самыми дорогими сердцу мужчинами — мужем Себастьяном Беар-Маклардом и псом Коломбо. Но не счастливые лица привлекли фанатов, а микроскопический купальник девушки, который, по идее, должен был что-то прикрыть, но с задачей не справился.

Фото © Instagram / emrata

Эмили для прогулки выбрала терракотовое бикини и чёрную кепку, чтобы прикрыться от солнца. Снимки девушка подписала так: "Идём навстречу приключениям". Поклонники одобрили вылазку пары на природу, посчитав, что в такой глуши они карантин не нарушают. Хотя большая часть, разумеется, была больше увлечена подтянутой фигурой модели, которая выгодно смотрелась в новом купальнике.

Фото © Instagram / emrata

Зачем ты такая красивая! _kardash_jenners

Фото © Instagram / emrata