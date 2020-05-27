Участник телешоу показал, что стало с его телом спустя 8 лет, как он пережил мощный удар тока

Недавно парень принял участие в съёмках британского телешоу Shake My Beauty. Аксель показал, что стало с его телом после мощного удара током, и призвал зрителей любить себя вне зависимости от того, как они выглядят. Он знает об этом не понаслышке. Ему самому пришлось заново учиться принимать себя после инцидента, ведь в одночасье крутой и популярный парень пропал из-за его же глупости.

Вместе с моей старой внешностью пропала и уверенность в себе. Первые месяцы после ожога я просто старался выжить, но вдруг я осознал, что никогда не буду выглядеть прежде. То, что старого меня уже никогда не будет, для меня это было слишком тяжело Аксель Шильстрем

Фото © Instagram / axelschylstrom

Когда я впервые снял повязки, <...> моё путешествие только началось. Когда впервые вышел на улицу, когда заметил, как на меня смотрят люди. Из-за шрамов я и сам начал относиться к себе ужасно. Справляться со всем этим... Это был самый тяжёлый период в моей жизни. Но в конце я всё же научился любить себя Аксель Шильстрем

Шильстрем рассказал, что даже не помнит, что толкнуло его на поступок, который чуть его не убил. Когда ему было 19 лет, он забрался на поезд и дотронулся до линии электропередачи под напряжением 16 тысяч вольт. Очнулся он уже на больничной койке, а вокруг стояли полицейские и пытались выяснить, как всё произошло. Несмотря на шрамы — физические и душевные, парню удалось выйти из передряги достойно.

Фото © Instagram / axelschylstrom