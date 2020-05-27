Участник телешоу показал, что стало с его телом спустя 8 лет, как он пережил мощный удар тока
В 2012 году Аксель Шильстрем в результате ужасного инцидента получил ожоги 70 процентов тела. Парень даже участвовал в шоу талантов Swedish Idol, поразив зрителей и жюри своим выступлением и силой духа. Недавно парень показал, как его тело выглядит спустя почти десятилетие.
Недавно парень принял участие в съёмках британского телешоу Shake My Beauty. Аксель показал, что стало с его телом после мощного удара током, и призвал зрителей любить себя вне зависимости от того, как они выглядят. Он знает об этом не понаслышке. Ему самому пришлось заново учиться принимать себя после инцидента, ведь в одночасье крутой и популярный парень пропал из-за его же глупости.
Вместе с моей старой внешностью пропала и уверенность в себе. Первые месяцы после ожога я просто старался выжить, но вдруг я осознал, что никогда не буду выглядеть прежде. То, что старого меня уже никогда не будет, для меня это было слишком тяжело
Когда я впервые снял повязки, <...> моё путешествие только началось. Когда впервые вышел на улицу, когда заметил, как на меня смотрят люди. Из-за шрамов я и сам начал относиться к себе ужасно. Справляться со всем этим... Это был самый тяжёлый период в моей жизни. Но в конце я всё же научился любить себя
Шильстрем рассказал, что даже не помнит, что толкнуло его на поступок, который чуть его не убил. Когда ему было 19 лет, он забрался на поезд и дотронулся до линии электропередачи под напряжением 16 тысяч вольт. Очнулся он уже на больничной койке, а вокруг стояли полицейские и пытались выяснить, как всё произошло. Несмотря на шрамы — физические и душевные, парню удалось выйти из передряги достойно.
В 2015 году Аксель принял участие в шоу талантов Swedish Idol, на котором влюбил в свой голос жителей Швеции. Парень до сих пор регулярно гастролирует. Правда, зрители приходят не только ради музыки. По словам парня, его выступления — сочетание концерта и лекции. Кроме того, Шильстрем выпустил собственную книгу, в которой рассказал историю своей жизни в надежде вдохновить кого-то всем сердцем полюбить самого себя.