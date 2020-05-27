Недавно парень принял участие в съёмках британского телешоу Shake My Beauty. Аксель показал, что стало с его телом после мощного удара током, и призвал зрителей любить себя вне зависимости от того, как они выглядят. Он знает об этом не понаслышке. Ему самому пришлось заново учиться принимать себя после инцидента, ведь в одночасье крутой и популярный парень пропал из-за его же глупости.
Вместе с моей старой внешностью пропала и уверенность в себе. Первые месяцы после ожога я просто старался выжить, но вдруг я осознал, что никогда не буду выглядеть прежде. То, что старого меня уже никогда не будет, для меня это было слишком тяжело
Аксель Шильстрем
Когда я впервые снял повязки, <...> моё путешествие только началось. Когда впервые вышел на улицу, когда заметил, как на меня смотрят люди. Из-за шрамов я и сам начал относиться к себе ужасно. Справляться со всем этим... Это был самый тяжёлый период в моей жизни. Но в конце я всё же научился любить себя
Аксель Шильстрем
Шильстрем рассказал, что даже не помнит, что толкнуло его на поступок, который чуть его не убил. Когда ему было 19 лет, он забрался на поезд и дотронулся до линии электропередачи под напряжением 16 тысяч вольт. Очнулся он уже на больничной койке, а вокруг стояли полицейские и пытались выяснить, как всё произошло. Несмотря на шрамы — физические и душевные, парню удалось выйти из передряги достойно.
В 2015 году Аксель принял участие в шоу талантов Swedish Idol, на котором влюбил в свой голос жителей Швеции. Парень до сих пор регулярно гастролирует. Правда, зрители приходят не только ради музыки. По словам парня, его выступления — сочетание концерта и лекции. Кроме того, Шильстрем выпустил собственную книгу, в которой рассказал историю своей жизни в надежде вдохновить кого-то всем сердцем полюбить самого себя.
WOW-news
Участник телешоу показал, что стало с его телом спустя 8 лет, как он пережил мощный удар тока
сегодня в 13:35
2-летний мальчик перепутал мыло с маминым автозагаром, и результат сравним с худшими кошмарами
сегодня в 12:26
Блогер Саша Шпак показал, как выглядел до всех татуировок, имплантов в грудь и перекачанных губ
сегодня в 07:00