2-летний мальчик перепутал мыло с маминым автозагаром, и результат сравним с худшими кошмарами

На днях Алана Рид из Мельбурна обратилась в группу в соцсети Facebook Mums Who Clean ("Мамы, которые прибираются") с весьма необычным вопросом. На этот раз очистить надо было не испачкавшуюся рабочую поверхность или раковину. Нужно срочно отмыть сына. Малыш Бейли хотел умыться, но что-то пошло не по плану, и вот он уже весь в тёмном автозагаре.
У кого-нибудь есть идеи, как убрать ультратёмный загар с лица и рук малыша? Он использовал половину бутылки, чтобы себя "отмыть". Лимон и детское масло только усугубляют ситуацию. Пожалуйста, помогите
Алана Рид
Вариантов, как спасать малыша от неровного загара, нашлось столько же, сколько и комментаторов записи. Причём самые разные: от довольно опасных химикатов до всем известных народных средств. А кто-то вообще предложил воспользоваться тональным средством, пока загар сам не смоется.
Я тут недавно узнала, что зубная паста вместе с жидкостью для мытья посуды неплохо справляются с удалением пищевых красителей. Попробуйте воспользоваться ими на руке. Удачи! Может быть, пока загар не исчезнет, будете наносить немного тонального средства?
Пользовательница "Фейсбука"
А вообще, у одного производителя есть специальное средство для удаления автозагара с кожи. Мне кажется, это логичный вариант
Пользовательница "Фейсбука"
Однако спустя несколько дней загар малыша стал только сильнее, рассказала мама Daily Mail. За это время она успела перепробовать большинство советов, что ей дали участницы группы в "Фейсбуке". В ход пошли сахар и оливковое масло, бомбочки для ванн, снова детское масло и лимон, но ничто из этого так и не помогло. Теперь девушке остаётся ждать, пока загар сам не сойдёт.
Ничего не сработало, и загар всё ещё очень, очень тёмный. Я не хочу использовать химикаты на его коже... Но у меня заканчиваются варианты
WOW-funny
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