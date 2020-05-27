2-летний мальчик перепутал мыло с маминым автозагаром, и результат сравним с худшими кошмарами

На днях Алана Рид из Мельбурна обратилась в группу в соцсети Facebook Mums Who Clean ("Мамы, которые прибираются") с весьма необычным вопросом. На этот раз очистить надо было не испачкавшуюся рабочую поверхность или раковину. Нужно срочно отмыть сына. Малыш Бейли хотел умыться, но что-то пошло не по плану, и вот он уже весь в тёмном автозагаре.

У кого-нибудь есть идеи, как убрать ультратёмный загар с лица и рук малыша? Он использовал половину бутылки, чтобы себя "отмыть". Лимон и детское масло только усугубляют ситуацию. Пожалуйста, помогите Алана Рид

Фото © Facebook / Mums Who Clean

Вариантов, как спасать малыша от неровного загара, нашлось столько же, сколько и комментаторов записи. Причём самые разные: от довольно опасных химикатов до всем известных народных средств. А кто-то вообще предложил воспользоваться тональным средством, пока загар сам не смоется.

Я тут недавно узнала, что зубная паста вместе с жидкостью для мытья посуды неплохо справляются с удалением пищевых красителей. Попробуйте воспользоваться ими на руке. Удачи! Может быть, пока загар не исчезнет, будете наносить немного тонального средства? Пользовательница "Фейсбука"

А вообще, у одного производителя есть специальное средство для удаления автозагара с кожи. Мне кажется, это логичный вариант Пользовательница "Фейсбука"

Фото © Facebook / Mums Who Clean

Однако спустя несколько дней загар малыша стал только сильнее, рассказала мама Daily Mail. За это время она успела перепробовать большинство советов, что ей дали участницы группы в "Фейсбуке". В ход пошли сахар и оливковое масло, бомбочки для ванн, снова детское масло и лимон, но ничто из этого так и не помогло. Теперь девушке остаётся ждать, пока загар сам не сойдёт.