"Русская Кардашьян" не оставила фанатам и шанса, надев крошечное бикини в этот непростой период

Популярная 25-летняя модель, как и многие другие знаменитости, сидит в самоизоляции, а потому хватается за любую возможность повеселиться. В этот раз девушке помогла хорошая погода, так что Анастасия решила понежиться на солнышке и поработать над загаром. Для этого модель надела купальник пыльно-розового цвета, добавив к нему белую сетчатую юбку.

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Настя выбрала откровенный ракурс, который выгодно подчеркнул её грудь, и выложила это фото на радость всем подписчикам в "Инстаграме". "Наслаждаюсь идеальной погодой", — подписала она снимок. Поклонники похвалили девушку за то, что она отказывается скучать в четырёх стенах и всё так же следит за своей фигурой.

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Выглядишь прекрасно. Спасибо за то, что украсила мой день marlonalcuadrado

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Фото © Instagram / anastasiya_kvitko