НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Русская Кардашьян" не оставила фанатам и шанса, надев крошечное бикини в этот непростой период

Так Анастасия Квитко решила поддержать поклонников, привнеся в их жизнь что-то прекрасное.

1357

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Популярная 25-летняя модель, как и многие другие знаменитости, сидит в самоизоляции, а потому хватается за любую возможность повеселиться. В этот раз девушке помогла хорошая погода, так что Анастасия решила понежиться на солнышке и поработать над загаром. Для этого модель надела купальник пыльно-розового цвета, добавив к нему белую сетчатую юбку.

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Настя выбрала откровенный ракурс, который выгодно подчеркнул её грудь, и выложила это фото на радость всем подписчикам в "Инстаграме". "Наслаждаюсь идеальной погодой", — подписала она снимок. Поклонники похвалили девушку за то, что она отказывается скучать в четырёх стенах и всё так же следит за своей фигурой.

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Красотка🔥

rosalesemiliano2017

Выглядишь прекрасно. Спасибо за то, что украсила мой день

marlonalcuadrado

Правильно, карантин не повод киснуть!

nikovander

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко — 25-летняя российская модель из Калининграда, которая живёт и работает в США. Девушке пришлось переехать, потому что в Штатах более развито фешен-направление плюс-сайз. Настя добилась огромной популярности благодаря своим пышным формам. Они же позволили ей получить контракты с известными брендами одежды и 10,9 млн подписчиков в "Инстаграме".

Выбор редакции

Loading...