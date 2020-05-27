"Русская Кардашьян" не оставила фанатам и шанса, надев крошечное бикини в этот непростой период

Популярная 25-летняя модель, как и многие другие знаменитости, сидит в самоизоляции, а потому хватается за любую возможность повеселиться. В этот раз девушке помогла хорошая погода, так что Анастасия решила понежиться на солнышке и поработать над загаром. Для этого модель надела купальник пыльно-розового цвета, добавив к нему белую сетчатую юбку.
Настя выбрала откровенный ракурс, который выгодно подчеркнул её грудь, и выложила это фото на радость всем подписчикам в "Инстаграме". "Наслаждаюсь идеальной погодой", — подписала она снимок. Поклонники похвалили девушку за то, что она отказывается скучать в четырёх стенах и всё так же следит за своей фигурой.
Красотка🔥
Выглядишь прекрасно. Спасибо за то, что украсила мой день
Правильно, карантин не повод киснуть!
Анастасия Квитко — 25-летняя российская модель из Калининграда, которая живёт и работает в США. Девушке пришлось переехать, потому что в Штатах более развито фешен-направление плюс-сайз. Настя добилась огромной популярности благодаря своим пышным формам. Они же позволили ей получить контракты с известными брендами одежды и 10,9 млн подписчиков в "Инстаграме".
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