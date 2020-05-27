Блогерши показали, как они выглядят в реальной жизни, и их не узнали даже самые преданные фанаты

Многие знают, что не стоит сравнивать свою внешность с тем, как выглядят вечно идеальные модели в соцсетях, ведь это приводит к неутешительным выводам. Жуткому давлению подвергаются даже модели, вынужденные сильно редактировать свои фото, и, когда оригиналы всплывают на поверхность, начинается сущий ад. Именно это произошло с двумя подругами из Китая, чьи фото опубликовал в "Фейсбуке" пользователь Ex Treme.

Фото © Facebook / Ex Treme

Он показал результат фотосессии двух инфлюенсеров, дополнив их несколькими снимками бэкстейджа, и вот тут начались проблемы. Дело в том, что на этих фото девушек можно было узнать лишь по одежде, потому что ретуши на них оказалось не просто много, а слишком много. В комментариях многие даже не поверили, что это одни и те же блогерши, уж слишком огромна была разница, пишет World of Buzz.

Фото © Facebook / Ex Treme

После того как мы узнали об этих фото, то очень расстроились. Мы даже не стали выкладывать никакие снимки с фотосессии, осознав, к чему это приведёт Одна из блогерш

Фото © Facebook / Ex Treme