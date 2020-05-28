"Хочу оставить мать без внуков". Сын Елены Яковлевой сделал пугающее признание

27-летний Денис Шальных стал гостем шоу "Секрет на миллион" и, согласно анонсу программы, разоткровенничался о важных вещах. Эксцентричный молодой человек, тело которого сплошь покрыто татуировками, рассказал о планах на будущее. И в них явно не входит заведение семьи. Парень отметил, что не хочет обзаводиться потомством.
Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей
Денис Шальных
Возможно, к такому невесёлому заключению сын звезды сериала "Каменская" пришёл после череды неудач в личной жизни. Ранее Денис уже был женат — он заключил брак со студенткой Викторией Мельниковой в 2017 году. Однако за тайной свадьбой вскоре последовал развод. А недавно он вновь расстался с девушкой, которая быстро нашла ему замену, пишет Starhit.
Сейчас парень работает в барбершопе. Он продолжает занятия бодибилдингом, тщательно следя за своим обильно украшенным рисунками телом. О своих успехах Денис рассказывает в "Инстаграме", где порой также встречаются зловещие и тревожные посты. "Я даже не знаю, есть ли у меня способность проявлять нормальные эмоции или нет, потому что давно не плакал", — писал он в одном из них.