"Хочу оставить мать без внуков". Сын Елены Яковлевой сделал пугающее признание

27-летний Денис Шальных стал гостем шоу "Секрет на миллион" и, согласно анонсу программы, разоткровенничался о важных вещах. Эксцентричный молодой человек, тело которого сплошь покрыто татуировками, рассказал о планах на будущее. И в них явно не входит заведение семьи. Парень отметил, что не хочет обзаводиться потомством.

Фото © Instagram / tdbndie

Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей Денис Шальных

Фото © Instagram / tdbndie

Возможно, к такому невесёлому заключению сын звезды сериала "Каменская" пришёл после череды неудач в личной жизни. Ранее Денис уже был женат — он заключил брак со студенткой Викторией Мельниковой в 2017 году. Однако за тайной свадьбой вскоре последовал развод. А недавно он вновь расстался с девушкой, которая быстро нашла ему замену, пишет Starhit.

Фото © Instagram / tdbndie