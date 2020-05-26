Появилось видео, как мать пытается утопить 9-летнего сына-аутиста, и со второй попытки ей это удалось

Недавно 45-летняя Патриция Рипли обратилась в полицию, заявив, что к ней на улице подошли двое мужчин, потребовали наркотики и отобрали телефон и планшет, а самое главное — увели 9-летнего сына-аутиста. Весь Майами, США, был поднят на ноги, волонтёры и правоохранители искали Алехандро, тело которого позже всплыло в одном из каналов города, пишет Daily Mail.
В ходе расследования выяснилось, что незадолго до этого Патриция пыталась утопить своего сына возле одного из жилых комплексов. Она подвела Алехандро к берегу, столкнула его в воду, а затем быстро убежала. Но местные жители услышали крики и спасли мальчика, отдав его матери. Алехандро не мог им рассказать, что во всём виновата мама, потому что из-за аутизма совсем не разговаривает. Позже Патриция отправилась с сыном к другому водоёму и здесь уже никто мальчика спасти не смог.
Фото © Facebook / Parker Branton
Сейчас Патриция задержана, полиция выясняет все подробности преступления. Отец Алехандро, узнав о случившемся, не поверил, что его жена так поступила. По его словам, она всегда была доброй и любящей, заботящейся о своих сыновьях. Старший брат Алехандро написал в "Фейсбуке" пост, где поблагодарил всех за поддержку в это трудное время, но больше ничего не добавил.
Фото © Twitter / Ian Margol
Самое ужасное то, что Алехандро ничего не мог сказать своим спасителям. Мы часто говорим, что дети остаются без голоса, их никто не слышит, но здесь это достигло критической точки. Он просто не мог сказать: "Мама бросила меня в воду"
Адвокат Катерина Фернандез Рандл
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