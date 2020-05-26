Появилось видео, как мать пытается утопить 9-летнего сына-аутиста, и со второй попытки ей это удалось

Недавно 45-летняя Патриция Рипли обратилась в полицию, заявив, что к ней на улице подошли двое мужчин, потребовали наркотики и отобрали телефон и планшет, а самое главное — увели 9-летнего сына-аутиста. Весь Майами, США, был поднят на ноги, волонтёры и правоохранители искали Алехандро, тело которого позже всплыло в одном из каналов города, пишет Daily Mail.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до этого Патриция пыталась утопить своего сына возле одного из жилых комплексов. Она подвела Алехандро к берегу, столкнула его в воду, а затем быстро убежала. Но местные жители услышали крики и спасли мальчика, отдав его матери. Алехандро не мог им рассказать, что во всём виновата мама, потому что из-за аутизма совсем не разговаривает. Позже Патриция отправилась с сыном к другому водоёму и здесь уже никто мальчика спасти не смог.

Фото © Facebook / Parker Branton

Сейчас Патриция задержана, полиция выясняет все подробности преступления. Отец Алехандро, узнав о случившемся, не поверил, что его жена так поступила. По его словам, она всегда была доброй и любящей, заботящейся о своих сыновьях. Старший брат Алехандро написал в "Фейсбуке" пост, где поблагодарил всех за поддержку в это трудное время, но больше ничего не добавил.

Фото © Twitter / Ian Margol