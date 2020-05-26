Соседи вызвали полицию, увидев, как девушка записывает TikTok с "трупом" — смешное видео

Блогерша с ником rossymiranda3 из Калифорнии, США, снимала юмористический ролик для TikTok. На его кадрах девушка занимается уборкой, а невнимательный парень бесцеремонно входит в дом и идёт прямо по только что вымытому полу. Вслед за его опрометчивым поступком якобы следует наказание — американка несёт на плече, пританцовывая, завёрнутый в мешок труп.

Видео © TikTok / rossymiranda3

Блогерша разыграла сценку в рамках очередного флешмоба, вдохновлённого мемом с танцующими носильщками гроба, пишет Ladbible. Однако её соседи, видимо, не так хорошо осведомлённые о последних тенденциях в соцсетях, не на шутку перепугались. Они позвонили в полицию, сообщив, что только что видели, как девушка несёт мёртвое тело.

GIF © Giphy

Правоохранители выяснили, что это всего лишь манекен, и успокоили бдительных жителей. Ролик быстро стал набирать просмотры, и пользователи, узнавшие оставшуюся за кадром историю, принялись подшучивать над соседями блогерши. Они отметили, что те, вероятно, считают девушку силачкой, раз она может танцевать с парнем на плече. Но некоторые порадовались, что это всего лишь флешмоб, и оценили беспокойство соседей.

Твои соседи действительно считают, что ты настолько сильная, что можешь танцевать с мужем на плече? Пользователь TikTok