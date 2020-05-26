Волонтёры поделились печальными фото, как пёс не может оставить сестру, погибшую под колёсами машины

Недавно приют для животных в Техасе, США, опубликовал историю с фото, которые никого не оставили равнодушным. Волонтёры написали, что им поступил звонок — на обочине заметили труп собаки, которую сбила машина. Возле неё сидела вторая, поэтому нужно было быть осторожным. Когда работники прибыли на место, оказалось, что пёсик отказывался покидать погибшую сестру и не подпускал людей из страха, что они сделают ещё хуже, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Kingsville Kleberg Health Department Animal Control & Care Center

У волонтёров ушло много времени, чтобы приблизиться к ней. Но при осмотре выяснилось, что собаке примерно от шести до двенадцати месяцев и она является помесью Катахулы. Собаки этой породы невероятно умные и внимательные сторожи, что пёсик и доказал на грустном примере. В итоге щенка забрали в приют и назвали Гардианом ("Хранителем").

Фото © Facebook / Kingsville Kleberg Health Department Animal Control & Care Center

По нему заметно, как он всё ещё напуган и растерян. Но сейчас он хотя бы находится в тёплом месте, где всегда есть свежая вода и тёплая еда Волонтёр из приюта

Фото © Facebook / Kingsville Kleberg Health Department Animal Control & Care Center