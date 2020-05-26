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Волонтёры поделились печальными фото, как пёс не может оставить сестру, погибшую под колёсами машины

И самое грустное здесь то, что работникам приюта часто приходится выезжать на трассу за телами животных.

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Фото © Facebook / Kingsville Kleberg Health Department Animal Control &amp; Care Center

Недавно приют для животных в Техасе, США, опубликовал историю с фото, которые никого не оставили равнодушным. Волонтёры написали, что им поступил звонок — на обочине заметили труп собаки, которую сбила машина. Возле неё сидела вторая, поэтому нужно было быть осторожным. Когда работники прибыли на место, оказалось, что пёсик отказывался покидать погибшую сестру и не подпускал людей из страха, что они сделают ещё хуже, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Kingsville Kleberg Health Department Animal Control &amp; Care Center

У волонтёров ушло много времени, чтобы приблизиться к ней. Но при осмотре выяснилось, что собаке примерно от шести до двенадцати месяцев и она является помесью Катахулы. Собаки этой породы невероятно умные и внимательные сторожи, что пёсик и доказал на грустном примере. В итоге щенка забрали в приют и назвали Гардианом ("Хранителем").

Фото © Facebook / Kingsville Kleberg Health Department Animal Control &amp; Care Center

По нему заметно, как он всё ещё напуган и растерян. Но сейчас он хотя бы находится в тёплом месте, где всегда есть свежая вода и тёплая еда

Волонтёр из приюта

Фото © Facebook / Kingsville Kleberg Health Department Animal Control &amp; Care Center

Первые четыре дня работники приюта будут искать его прежних хозяев, а затем Гардину начнут подбирать любящую семью, уже есть желающие, встреча должна пройти со дня на день. Хоть эта история и закончилась хорошо, волонтёры признались, что такие вызовы на трассу для них не редкость. И с каждым разом смотреть на пострадавших собак легче не становится.

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