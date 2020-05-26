Коммунальные льготы. Кому положена субсидия по оплате услуг ЖКХ и как её получить

Отмена банковских комиссий за оплату коммунальных услуг может распространиться только на пенсионеров и получателей субсидий на ЖКУ. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.

Кроме того, ещё в начале апреля правительство распорядилось на полгода продлить предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг людям, у которых срок льготы истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Вводятся и региональные льготы. Так, жители Тульской области получат компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Об этом заявил губернатор региона Алексей Дюмин 14 мая. Получить льготу можно будет уже с 1 июня. Таким образом власти региона надеются снизить число должников. Доля их действительно растёт. Как доложил министр ЖКХ Олег Дючков, за период на конец марта — начало апреля уровень оплаты коммунальных услуг снизился на 11–15%.

Кому положена субсидия?

Назначение субсидии на оплату услуг ЖКХ определяют два нормативных акта: ст. 159 ЖК РФ и Постановление Правительства № 761 от 14.12.2005 г. Есть и региональные законодательные акты.

Право на субсидию имеют все граждане РФ. Также в ряде регионов (например, в Москве) такую льготу предоставляют жителям Белоруссии и Киргизии, постоянно зарегистрированным в городе, говорит старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Согласно общим правилам, претендовать на субсидию могут граждане, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 22% от дохода. Региональное законодательство может уменьшать или увеличивать эту цифру (например, в Москве это 10%, в Санкт-Петербурге — 14%) Полина Гусятникова, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners

Получить субсидию могут собственники жилого помещения, наниматели жилого помещения (в том числе по договору социального найма), а также члены жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Правда, если речь идёт о съёмном жилье, то учитывается только официально зарегистрированная аренда. Если квартира снимается нелегально, то жилец не имеет права претендовать на субсидию.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов отметил, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются иностранным гражданам, если международными договорами Российской Федерации не предусмотрено иное. Помимо всего прочего, важным условием получения субсидии также является отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг или при наличии соглашения о погашении образовавшейся задолженности.

Определить, положена ли вам субсидия, можно, если посчитать средний совокупный доход всех членов семьи за полгода и сопоставить их с тратами на ЖКХ. Если плата за коммуналку составит больше 22% от совокупного дохода, то можно подавать заявление на выплаты. Полина Гусятникова отметила, что в разных регионах цифры различаются.

— Размер субсидии на ЖКХ в каждом регионе свой, он рассчитывается по специальной формуле в зависимости от дохода гражданина и региональных ставок. Субсидия назначается на шесть месяцев, после чего нужно снова подавать документы для продления выплаты, если материальное положение к этому моменту не изменилось, — подчеркнула Полина Гусятникова.

Как оформить субсидию?

Юрист Юрий Аванесов пояснил, что решение о предоставлении субсидий принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченным им государственным учреждением (например, в г. Москве — ГКУ г. Москвы "Городской центр жилищных субсидий").

Для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ необходимо подготовить пакет документов для всей семьи. Как рассказал Лайфу генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко, для взрослых жильцов потребуется СНИЛС заявителя, паспорт (документ для каждого, кто зарегистрирован в квартире), для детей — свидетельства о рождении. Необходимы также документы о браке или его расторжении (если имеются), справки о владельце недвижимости, который её приобрёл или получил в наследство (либо договор социального найма).

Для оформления обязательна справка о составе семьи (и тех, кто в неё не входит, но проживает на территории), оформление выписки из домовой книги и финансово-лицевой счёт. Это подтвердит, что владельцы жилья не накопили долгов, а также важно взять квитанции за ЖКУ за полгода Сергей Минко, генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии"

Для расчёта суммы выплаты (и определения, положена ли она семье) специалистам потребуются справки о доходах всех членов семьи за полгода: для работающих — о зарплате или пособии по безработице, студентов — стипендии, пенсионеров — пенсии. Тем, кто не работает, необходимо сделать копию трудовой книжки и принести оригинал, отметил Сергей Минко.

Стоит отметить, что право на выплату имеют ветераны труда, ветераны ВОВ и инвалиды. Для этих категорий выплаты перечислят по реквизитам банковского счёта, которые также нужно принести с документами.