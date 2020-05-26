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Регион
Опубликовано 26 мая 2020, 14:04
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"Я хочу продолжать быть честной". Оксана Самойлова ответила на слухи о примирении с Джиганом

Многодетная мама решила ничего не утаивать от подписчиков.

С начала года фанаты не перестают переживать за отношения пары и надеются, что Джиган и Оксана снова будут вместе, несмотря на объявление о разводе. К тому же рэпер всё ещё публикует нежные снимки с женой и детьми, что вводит поклонников в замешательство. Так, он выложил в "Инстаграм" совместное фото с маленьким сынишкой и супругой, где они улыбаются, и подписал: "Счастье".

Фото © Instagram / Iamgeegun

Фото © Instagram / Iamgeegun

Многие сразу же подумали, что пара помирилась, но Оксана решила прояснить ситуацию. Она написала в "Инстаграме", что давно ведёт свой блог, честно и с уважением относится к подписчикам и не может утаивать от них правду: "Я не обязана ничего объяснять и т.д., но я хочу продолжать быть честной. Без подробностей и деталей. Мне не нужен хайп", — отметила она. Бизнесвумен подтвердила, что сейчас действительно идёт бракоразводный процесс. Однако они с Джиганом не спешат разъезжаться и вместе заботятся о детях.

Фото © Instagram / Samoylovaoxana, Iamgeegun

Фото © Instagram / Samoylovaoxana, Iamgeegun

Живём мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей.

Оксана Самойлова

Фото © Instagram / Samoylovaoxana, Iamgeegun

Фото © Instagram / Samoylovaoxana, Iamgeegun

И если раньше Оксана сильно переживала, заявляя, что не хочет "просыпаться в этот мир" и "чтобы дети видели этот ад", то сейчас, похоже, совладала с эмоциями.

Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня всё хорошо) Я не злюсь и не обижаюсь, мне просто всё равно. Общаемся мы отлично) С этим проблем у нас за десять лет не было и сейчас нет) Всё остальное — под очень большим вопросом.

Оксана Самойлова

Напомним, что разлад в семье произошёл после того, как Джиган в Майями угодил в реабилитационную клинику для лечения наркозависимых. Позже, вернувшись на родину, он снова ушёл в загул и лечился уже в российской клинике. Недавно рэпер признался Тимати, что ему сделали "90 капельниц за три недели" и он едва не лишился рассудка. Однако наконец взял себя в руки и вернулся к здоровому образу жизни.

"Не хочу, чтобы дети видели этот ад". Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом
"Не хочу, чтобы дети видели этот ад". Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом
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Фото © Instagram / Samoylovaoxana

Алина Гостева
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