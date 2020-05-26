"Я хочу продолжать быть честной". Оксана Самойлова ответила на слухи о примирении с Джиганом

С начала года фанаты не перестают переживать за отношения пары и надеются, что Джиган и Оксана снова будут вместе, несмотря на объявление о разводе. К тому же рэпер всё ещё публикует нежные снимки с женой и детьми, что вводит поклонников в замешательство. Так, он выложил в "Инстаграм" совместное фото с маленьким сынишкой и супругой, где они улыбаются, и подписал: "Счастье".

Фото © Instagram / Iamgeegun

Многие сразу же подумали, что пара помирилась, но Оксана решила прояснить ситуацию. Она написала в "Инстаграме", что давно ведёт свой блог, честно и с уважением относится к подписчикам и не может утаивать от них правду: "Я не обязана ничего объяснять и т.д., но я хочу продолжать быть честной. Без подробностей и деталей. Мне не нужен хайп", — отметила она. Бизнесвумен подтвердила, что сейчас действительно идёт бракоразводный процесс. Однако они с Джиганом не спешат разъезжаться и вместе заботятся о детях.

Фото © Instagram / Samoylovaoxana, Iamgeegun

Живём мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей. Оксана Самойлова

Фото © Instagram / Samoylovaoxana, Iamgeegun

И если раньше Оксана сильно переживала, заявляя, что не хочет "просыпаться в этот мир" и "чтобы дети видели этот ад", то сейчас, похоже, совладала с эмоциями.

Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня всё хорошо) Я не злюсь и не обижаюсь, мне просто всё равно. Общаемся мы отлично) С этим проблем у нас за десять лет не было и сейчас нет) Всё остальное — под очень большим вопросом. Оксана Самойлова