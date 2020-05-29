Россияне стали активнее покупать антибиотики по сравнению с прошлым годом

За первые три месяца 2020 года в России зафиксирован рост продаж антибиотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

За указанный период жители страны приобрели 65 млн упаковок препаратов, тогда как годом ранее этот показатель находился на отметке 57,3 млн упаковок. Рост составил 13,5%.