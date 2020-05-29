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Россияне стали активнее покупать антибиотики по сравнению с прошлым годом

Выросла и сумма, на которую граждане покупали лекарственные препараты.

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Фото © Pixabay

За первые три месяца 2020 года в России зафиксирован рост продаж антибиотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

За указанный период жители страны приобрели 65 млн упаковок препаратов, тогда как годом ранее этот показатель находился на отметке 57,3 млн упаковок. Рост составил 13,5%.

Более значительный рост наблюдается в стоимостном выражении. Так, россияне в текущем году потратили 12,3 млрд рублей, тогда как в прошлом на 22% меньше — 10,1 млрд рублей.

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