Из Латинской Америки планируется вывозной рейс с россиянами

Вывозной рейс, который должен вылететь в Латинскую Америку, чтобы забрать находящихся там россиян, совершит посадки в четырёх странах. Об этом сообщило Посольство России в Аргентине на своей странице в "Фейсбуке".
— По предварительной информации, вылет вывозного рейса российской авиакомпании "Азур Эйр" из города Буэнос-Айрес в Москву (в пути также предусмотрены остановки в городах Сантьяго и Гавана) состоится 4 июня 2020 года в 21:20, — говорится в сообщении дипломатов.
Представители Посольства РФ в Аргентине просят связаться с ними всех граждан России, которые хотят вернуться на родину указанным рейсом. Дипломаты также рекомендуют приезжать в аэропорт вылета заранее, чтобы не возникало лишних проблем.
Ранее Лайф сообщал, что в аэропорт Шереметьево прибыл вывозной рейс из Венесуэлы. На борту находилось 79 граждан России, Украины и Белоруссии.