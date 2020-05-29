Из Латинской Америки планируется вывозной рейс с россиянами

Вывозной рейс, который должен вылететь в Латинскую Америку, чтобы забрать находящихся там россиян, совершит посадки в четырёх странах. Об этом сообщило Посольство России в Аргентине на своей странице в "Фейсбуке".

— По предварительной информации, вылет вывозного рейса российской авиакомпании "Азур Эйр" из города Буэнос-Айрес в Москву (в пути также предусмотрены остановки в городах Сантьяго и Гавана) состоится 4 июня 2020 года в 21:20, — говорится в сообщении дипломатов.

Представители Посольства РФ в Аргентине просят связаться с ними всех граждан России, которые хотят вернуться на родину указанным рейсом. Дипломаты также рекомендуют приезжать в аэропорт вылета заранее, чтобы не возникало лишних проблем.