Не забывайте брать на улицу не только маски и перчатки, но и зонт. В Москве в пятницу сильный дождь с грозой

В Москве в пятницу ожидается облачная погода, сильный дождь с грозой и градом в отдельных районах. Температура днём в столице поднимется до 17–19 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на понедельник она опустится до плюс 13 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В связи с ухудшением погодных условий в Москве объявлен оранжевый уровень опасности.