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В Гидрометцентре предупредили москвичей об аномальном похолодании на следующей неделе

Низкая температура сохранится минимум до среды.

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С понедельника, 1 июня, жителей российской столицы ожидает апрельская погода, потому что температурный фон будет ниже нормы на 4-5 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

Если в воскресенье температура немного понизится, градусов на пять, то в понедельник понижение будет гораздо более выраженным. Температурный фон больше будет соответствовать концу апреля. Температура будет ниже нормы на 4-5 градусов, — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, такая низкая температура на территории Москвы сохранится минимум до среды.

Ранее специалист сообщал, что с наступлением лета во многих регионах России ожидается похолодание. Это связано с холодным воздухом из Арктики. Единственным регионом, где сохранится тёплая погода, является Урал.

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