Мэр Миннеаполиса ввёл режим ЧС из-за беспорядков

В американском Миннеаполисе, штат Миннесота, из-за массовых беспорядков, которые продолжаются уже третий день, ввели режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов. Об этом заявил мэр города Джейкоб Фрей.

В распоряжении на сайте местной администрации говорится, что жители и гости города находятся под угрозой "получения серьёзных травм или смерти". Кроме того, вероятность продолжения беспорядков такова, что "требует принятия экстраординарных мер". Согласно указу, главе управления по чрезвычайным ситуациям Миннеаполиса поручено запросить необходимую помощь и ресурсы.

Напомним, в городе третий день продолжаются беспорядки после того, как действия полицейских привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие сегодня сожгли полицейский участок.