Протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок — видео

В американском Миннеаполисе, штат Миннесота, протестующие сожгли полицейский участок, сообщает телеканал Fox News. Правоохранители успели эвакуироваться из здания на вертолёте, никто из них не пострадал.

#GeorgeFloyd the police station where officer was based burnt to the ground



One corrupt racist Police officer causes this #Minneapolisprotests #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/ntC1eKK5iB — West 7 Cooler King #StayHome (@WestMid_ExCop) May 29, 2020

Участники беспорядков сначала окружили здание, а после того, как попытки полицейских рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом не увенчались успехом, ворвались в участок и подожгли его. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте инцидента не было бойцов Национальной гвардии США.

This is not a movie. This is America. Please pray for Minneapolis and St. Paul. #Minneapolisprotests pic.twitter.com/pge9NfiGqe — Joseph Brown (@JBrown3802) May 29, 2020

Беспорядки в городе продолжаются третий день после того, как действия полицейских привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Правоохранители Миннеаполиса обнародовали текст звонка, из-за которого и был задержан мужчина. В разговоре, предположительно, сотрудник магазина сообщил полицейскому, что один из покупателей расплатился поддельными купюрами, после чего направился к своей машине. Стенограмму обращения опубликовала телекомпания CNN.

Позвонивший также рассказал, что высокий темнокожий мужчина, вероятно Флойд, был пьян и вёл себя неадекватно. Дежурный пообещал немедленно направить на место инцидента наряд.

Бывшие полицейские, чьи действия привели к смерти мужчины, отказываются сотрудничать со следствием. По данным телеканала Fox9, подозреваемые пользуются пятой поправкой к Конституции США, которая разрешает не свидетельствовать против себя.