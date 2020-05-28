В Иркутске рысь "удочерила" трёх котят — видео

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Иркутская трёхлетняя рысь по имени Алёна стала мамой троих котят. Как стало известно Лайфу, малышей в коробке нашли сотрудники Сибирского семейного зоопарка и передали на попечение хищницы, которая с радостью согласилась стать им родительницей.
При этом Алёна уже имеет большой опыт воспитания других животных. До этого она заботилась о медвежатах, щенятах и котятах. Поэтому проявление материнского инстинкта для неё не в новинку.
— Она (рысь Алёна. — Прим. Лайфа) действительно очень доброжелательная из-за того, что она росла с людьми и другими животными, ну, и она не прочь воспитать чужих деток. У Алёны такой материнский инстинкт из-за того, что подходит возраст — началась половозрелость, — рассказала сотрудница зоопарка Дарья Трифонова.
Отметим, что котята вряд ли долго пробудут со своей новой мамой, поскольку уже некоторые люди изъявили желание приютить малышей у себя дома. И интерес горожан вполне оправдан, поскольку не каждый день можно взять котёнка, которого воспитывала рысь.