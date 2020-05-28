Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях, граде и грозе в пятницу

Завтра, 29 мая, в Москве ожидаются сильные дожди, град, гроза и ветер, порывы которого могут достигать до 20 метров в секунду. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Утром небольшой дождик, а потом, в полуденные часы, он существенно усилится. Сильные дожди будут в Старой Москве, а в Новой — очень сильные. Дожди будут сопровождаться и грозой, и градом, и усилением ветра до 15–20 м/с, — сказал он, отметив, что к утру 30 мая осадков может выпасть до 60% от месячной нормы.

Вильфанд также сообщил, что сильный дождь может привести к незначительным подтоплениям. Кроме того, 29 мая ожидается похолодание до 17–19 градусов.

Также Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в регионе. Об этом сообщается на сайте. Период предупреждения захватывает весь завтрашний день — с девяти утра до девяти вечера.