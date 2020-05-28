"Бесконтрольно бегали". Автор видео про играющих на детской площадке собак обратился к депутату

Инцидент с жительницами Брянска, которые загнали детей на стол ради того, чтобы их собаки поиграли на площадке, произошёл накануне вечером. Автор видео в беседе с Лайфом рассказал, что с момента происшествия всерьёз взялся за ситуацию: уже обратился к депутату и готовит сообщение для администрации города и губернатора.

В частности, Григорий С. пояснил, что вчера вечером вышел из дома и увидел, что собаки без поводка гуляют на детской площадке. Он попросил хозяев взять питомцев на поводок и уйти на более подходящие для выгула места, но женщины отреагировали на это лишь после угроз полицией.

Мужчина отметил, что после инцидента всё равно позвонил в органы и попросил принять меры. Около девяти вечера он узнал, что на место происшествия приходил участковый и собак он там не увидел. Впрочем, правоохранители попросили отправить фото- и видеоматериалы.

Григорий добавил, что хозяйка белой собаки живёт в его доме. Часто женщина выгуливает четвероногого без намордника во дворе.

— У меня самого ребёнок маленький — 3 года — он тоже гуляет (во дворе. — Прим. Лайфа), и мне это вообще не понравилось. Собаки бесконтрольно бегали, а кто-нибудь из детей мог бы закричать, собака укусила бы, — пояснил он.

Местный житель добавил, что со вчерашнего вечера серьёзно взялся за дело. Он уже отправил обращение депутату Государственной думы Николаю Валуеву.

— С этого дня я не оставлю это. Я буду писать открытые письма до тех пор, пока не начнут увеличивать штрафы [для таких собаководов] хотя бы в 10 раз. Я вообще впервые увидел такое на площадке, что так нагло и открыто [выгуливают собак без поводков и намордников на детской площадке]. Когда я такое увидел, я уже не смог остановиться, — добавил он.