В Петербурге с 1 июня носить маски и перчатки на улице будет необязательно

В Санкт-Петербурге и области с 1 по 14 июня будет смягчён режим мер, принятых ранее в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

— За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идёт не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей, — сказал он, отметив, что решение об ослаблении должно быть выверенным и взвешенным.

На первом этапе, а именно с 1 июня, гражданам старше 65 лет можно будет при необходимости покидать дом. Кроме того, использование масок и перчаток на улице также будет носить рекомендательный характер, но в общественных местах, транспорте и магазинах ношение этих средств защиты остаётся обязательным.