Учёные поняли, о чём болтают обезьяны

Движения губ шимпанзе оказались похожими на человеческую речь, пишет Biology Letters. Сообщается, что биологи из Университета Сент-Эндрюса (Великобритания) проанализировали несколько видео, на которых запечатлены эти приматы. Эти ролики записали в двух зоопарках, а также в естественной среде обитания диких обезьян в Уганде. По словам исследователей, они давно обратили внимание на своеобразные "причмокивания" шимпанзе во время их общения друг с другом и пытались понять, для чего животные это делают.

Выяснилось, что обезьяны шевелят губами в темпе человеческой речи — со скоростью в среднем четыре движения в секунду. При этом обитающие в дикой природе шимпанзе "причмокивают" несколько быстрее, чем их сородичи в неволе. Учёные предполагают, что это из-за постоянного общения с людьми. Кроме того, небольшую разницу в темпе "болтовни" обнаружили внутри самих изученных популяций. По мнению биологов, это может говорить о социальных особенностях, подобных тем, которые есть у людей, ведь известно, что темп речи жителей разных стран отличается.

В любом случае исследователи пришли к выводу, что эти движения губ обезьяны используют для привлечения внимания и обмена информацией, то есть, по сути, "причмокивания" отчасти выполняют функцию речи.