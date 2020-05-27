Учёные: Из центра нашей галактики идут странные радиосигналы

Из центра галактики Млечный Путь поступают загадочные сигналы, пишет The Astrophysical Journal Letters. Сообщается, что их зафиксировали с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array, работающего в чилийской пустыне Атакама. По словам астрофизиков, они вели наблюдения десять дней подряд и обнаружили радиовспышки разной периодичности: одни приходили раз в несколько часов, другие — примерно каждые 30 минут.

Учёные считают, что эти сигналы приходят из одной и той же точки рядом с объектом Стрелец А* — это сверхмассивная чёрная дыра в самом центре Млечного Пути. На ночном небе это место расположено в созвездии Стрельца. Как показали наблюдения, источник вспышек находится совсем близко к "горизонту событий", то есть к тому пределу, из-за которого наружу из чёрной дыры не вырывается даже свет.

Что именно порождает эти всплески, пока до конца не ясно. Есть версия, что там происходят "экзотические явления": вокруг гигантской чёрной дыры с невероятной скоростью вращается газ, и в некоторых местах возникают "горячие точки" интенсивного радиоизлучения.