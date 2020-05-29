Против основателя паблика "Омбудсмен полиции" возбудили ещё два уголовных дела

На основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова завели ещё два уголовных дела — за вымогательство и распространение порнографии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

— 27 мая возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ, — сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД России Владимир Васенин.

Уточняется, что в полицию обратилась женщина, которую Воронцов в ходе переписки якобы вынудил прислать порнографические видео, а потом вымогал 30 тысяч рублей, чтобы эти кадры не попали в Интернет. Ещё одно уголовное дело возбуждено 28 мая по статье 242 УК РФ за распространение порнографических материалов.