Доверяй, но проверяй. Twitter отметил сообщение Трампа значком "фейк"

"Твиттер" автоматически поставил под сообщением президента США Дональда Трампа отметку о том, что в нём содержится недостоверная информация. Во всплывающем уведомлении пользователей призвали проверить информацию и дали ссылку на специальную страницу с публикациями по теме твита.

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

В публикации глава Белого дома раскритиковал предложение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома разослать избирателям бюллетени по почте. Он заявил, что в этом случае выборы в ноябре 2020 года непременно будут сфальсифицированы. Республиканская партия подала иск против такого варианта голосования, уверяя, что это лишь план демократов для подтасовки итогов избирательной кампании.

— Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны. Их могут также незаконно распечатать и подписать обманным путём, — подчеркнул Трамп.

Ссылка "Твиттера" приводит на специальную страницу, где собраны публикации насчёт голосования по почте. Первая из них — статья Politico, в которой утверждается, что американский лидер делает необоснованные выводы. Издание ссылается на мнение ведущих американских СМИ и заявления экспертов о том, что фальсификация маловероятна.

Далее приводится краткая выдержка о том, в чём именно заблуждается президент, и следуют ссылки на другие материалы по теме.