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Трамп попался. Twitter впервые поставил отметку о фейковом видео

Президент США сделал ретвит видеозаписи выступления Джона Байдена, где при помощи монтажа ролика исказили смысл слов представителя демократов.

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Администрация соцсети Twitter впервые применила функцию маркирования записи о "манипуляции". Такая пометка появилась под видероликом отрывка выступления кандидата в президенты США 2020 года Джо Байдена, размещённом директором социальных медиа Белого дома Дэном Скавино. Как пишет Washington Post, причиной установки пометки о манипуляции стал монтаж ролика, который искажает реальный смысл слов Байдена. Тем более что данную запись позднее ретвитнул действующий президент Дональд Трамп.

Мы не можем выиграть это переизбрание... Извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа, — сбивчиво говорит в опубликованном ролике Джо Байден.

Фото © Washingtonpost

Реальная же цитата политика была другой. В размещённой сторонниками Трампа записи отсутствовало окончание фразы бывшего вице президента США.

Мы не можем выиграть это переизбрание... Извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа, если внутри Демократической партии не прекратим разногласия, — заявил во время своего выступления Джо Байден.

Впрочем, казусы с выступлениями Байдена случаются и без всякого монтажа. Как сообщал Лайф, сам политик во время публичного выступления в штате Теннесси перепутал супругу Джилл, с которой прожил 45 лет, со своей младшей сестрой Валери Оуэнс.

Тем не менее 77-летний бывший вице-президент Джо Байден одержал победу как минимум в восьми из 14 штатов по итогам "супервторника", когда праймериз одновременно проходят в большем количестве американских регионов, что делает его наиболее вероятным лидером Демократической партии США на предстоящих президентских выборах.

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