Трамп попался. Twitter впервые поставил отметку о фейковом видео

Администрация соцсети Twitter впервые применила функцию маркирования записи о "манипуляции". Такая пометка появилась под видероликом отрывка выступления кандидата в президенты США 2020 года Джо Байдена, размещённом директором социальных медиа Белого дома Дэном Скавино. Как пишет Washington Post, причиной установки пометки о манипуляции стал монтаж ролика, который искажает реальный смысл слов Байдена. Тем более что данную запись позднее ретвитнул действующий президент Дональд Трамп.

— Мы не можем выиграть это переизбрание... Извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа, — сбивчиво говорит в опубликованном ролике Джо Байден.

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Реальная же цитата политика была другой. В размещённой сторонниками Трампа записи отсутствовало окончание фразы бывшего вице президента США.

— Мы не можем выиграть это переизбрание... Извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа, если внутри Демократической партии не прекратим разногласия, — заявил во время своего выступления Джо Байден.

Впрочем, казусы с выступлениями Байдена случаются и без всякого монтажа. Как сообщал Лайф, сам политик во время публичного выступления в штате Теннесси перепутал супругу Джилл, с которой прожил 45 лет, со своей младшей сестрой Валери Оуэнс.

Тем не менее 77-летний бывший вице-президент Джо Байден одержал победу как минимум в восьми из 14 штатов по итогам "супервторника", когда праймериз одновременно проходят в большем количестве американских регионов, что делает его наиболее вероятным лидером Демократической партии США на предстоящих президентских выборах.