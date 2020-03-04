СМИ: Бывший вице-президент США Байден одержал победу в восьми штатах на праймериз

Джо Байден, ранее занимавший пост вице-президента США, одержал победу в восьми штатах на первичных выборах в "супервторник". Об этом сообщает AP.

За 77-летнего кандидата от Демократической партии проголосовали в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси.

Его главный соперник сенатор Берни Сандерс выиграл в четырёх штатах: Вермонте, Колорадо, Юте и ключевом штате Калифорнии.

В так называемый супервторник делегатов отбирают в 14 штатах и на одной заморской территории — Американском Самоа. Помимо Байдена и Сандерса на выдвижение в президенты от партии претендуют Элизабет Уоррен, Майкл Блумберг и Тулси Габбард. На кону — суммарно более 1,3 тысячи голосов делегатов. На данный момент исход не решён всего двух штатах — Мэне и Техасе, где лидерство удерживает Сандерс.

Проигрыш Байдена в Калифорнии может быть обусловлен конфузной ситуацией, в которую он угодил, выступая перед сторонниками. Во время своей речи экс-вице-президент страны перепутал свою жену и сестру, которые, по его словам, поменялись местами, когда стояли справа и слева от него.

— Вот моя жена, вот моя сестра! Извините, они поменялись местами: вот моя жена, а вот сестра, — отметил Байден с нескрываемым восторгом.

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу в десяти штатах в праймериз республиканцев. Так как соперников у Трампа нет, в Вирджинии праймериз было решено и вовсе отменить, поэтому выборы проходят лишь в 13 штатах.

Главными неудачниками праймериз демократов Трамп назвал Майка Блумберга и Элизабет Уоррен.

Единого кандидата от демократов выберут в июле, а всеобщие выборы президента США пройдут третьего ноября.

Ранее Лайф сообщал, как Трамп поиздевался над Майком Блумбергом из-за того, что тот облизывал пальцы после поедания пиццы.