Джо Байден оконфузился, перепутав жену с сестрой — видео

Бывший вице-президент США Джо Байден во время выступления перед своими сторонниками перепутал супругу Джилл, с которой они прожили вместе почти 45 лет, со своей младшей сестрой Валери Оуэнс. Конфуз был показан в прямом эфире американских телеканалов.

Подводя итоги успешного для себя "супервторника", 77-летний политик решил выразить благодарность своим спутницам. Вот только указав на жену, он заявил, что это его сестра, а родственницу, напротив, назвал супругой.

— Ой, нет, вот моя жена, а вот — сестра. Они поменялись местами, подставили меня, — пошутил Байден, заметив ошибку.

Напомним, 77-летний политик одержал победу как минимум в 8 из 14 штатов по итогам "супервторника", когда праймериз одновременно проходят в большем количестве американских регионов, чем в другое время. За Байдена проголосовали в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси.

Его главный соперник — сенатор Берни Сандерс — выиграл в четырёх штатах: Вермонте, Колорадо, Юте и ключевом штате — Калифорнии.