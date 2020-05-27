В Ливии ответили на заявление США о "российских самолётах"

Главное командование ЛНА в ближайшие часы выступит с официальным заявлением.

В Ливийской национальной армии (ЛНА) сочли странными заявления военных США о нахождении в стране "российских самолётов". Об этом сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

— Мы находим странными заявления, в которых упоминается о повышении боеготовности армии, о том, что у нас российские самолёты различных видов, — сказал он в эфире телеканала "Аль-Арабия".

Представитель ЛНА отметил, что в сообщениях Вашингтона почему-то не упоминается вмешательство Турции, перебросившей в Ливию десятки тысяч наёмников. Он добавил, что главное командование в ближайшие часы выступит с официальным заявлением по данному вопросу.