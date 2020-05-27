Российские учёные создали препараты для борьбы с СoViD-19 на основе женского молока

Учёные Института биологии гена Российской академии наук (РАН) создали препараты на основе неолактоферрина, которые будут исследованы на эффективность в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что к решению использовать это вещество в борьбе с CoViD-19 учёных подтолкнул тот факт, что болезнь оказалась практически безобидной для младенцев, чей иммунитет только формируется, а единственное, что их защищает от вирусов и грибков, — это бактерицидный белок женского молока лактоферрин. Он является иммуномодулятором и обладает полезными свойствами даже для взрослого организма.

Однако учёные для создания препаратов использовали неолактоферрин, который состоит на 90% из биоаналога лактоферрина человека и на 10% из природного лактоферрина козы.

— Научная платформа возможности использования этого белка для борьбы с вирусной инфекцией основана на десятилетних исследованиях неолактоферрина, которые были проведены совместно с институтом иммунологии, — рассказал ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман.

Отмечается, что это вещество обладает противомикробной, противовирусной и противогрибковой активностью и уже показало свою эффективность в борьбе с цитомегаловирусом, ВИЧ, ротавирусом, гепатитом С, папилломой человека и вирусами простого герпеса. Созданные препараты будут бороться с коронавирусом, стимулируя естественный и адаптивный иммунитет пациентов.

Предполагается выпускать лекарственное средство в двух формах — растворе и капсулах. Федеральное медико-биологическое агентство уже официально поддержало работы по изучению препаратов на основе неолактоферрина против CoViD-19.

Как отметил врач иммунолог Владимир Болибок, говорить об эффективности созданных лекарств пока рано, однако лактоферрин действительно оказывает лечебное воздействие на человека, особенно, если говорить о веществе из человеческого организма.