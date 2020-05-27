Песков не исключил отмены ограничительных мер в Москве к 24 июня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность отмены ограничительных мер в Москве к Параду Победы, который пройдёт 24 июня.
— До этой даты месяц. Мы видим, что ситуация развивается. Развивается она и в Москве, причём сейчас констатируют положительные тенденции. В том числе на повестке дня будут эти вопросы. Исходим из того, что за месяц ситуация ещё претерпит изменения и будут внесены соответствующие корректировки, — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Сегодня президент России Владимир Путин проведёт совещание с мэром Москвы Сергеем Собяниным по поводу эпидемиологической обстановки в городе, где будут обсуждаться дальнейшие планы по борьбе с коронавирусом.
Напомним, накануне Владимир Путин объявил, что Парад Победы в Москве пройдёт 24 июня, и приказал начать к нему подготовку.