В Прикамье сеть аптек будет продавать маски пенсионерам по льготной цене

В Пермском крае сеть аптек "Планета здоровья" с 27 мая начнёт продажу защитных масок по льготной цене для пожилых людей. Так, для граждан старше 65 лет стоимость изделия составит десять рублей. Акция организована при поддержке правительства региона. Об этом Лайфу рассказали в оперштабе по борьбе с CoViD-19.

— Мы понимаем, что нужно стремиться к снижению уровня заболеваемости, а для этого необходимо соблюдать необходимые меры безопасности, в том числе масочный режим. Жителям края нужно быть осторожными и беречь себя. Нами достигнуты договорённости с аптечной сетью "Планета здоровья", которая представлена почти в каждой территории. Поэтому для группы риска, к которой относятся люди старше 65 лет, маски будут доступны по сниженной цене — за 10 рублей, — отметил представитель оперштаба Прикамья Артём Вороненко.

По его словам, это очень важно, так как для людей старшего поколения режим строгой самоизоляции сохраняется на всех этапах отмены ограничений по CoViD-19.

Ранее Лайф рассказывал про израильских учёных, которые разработали многоразовую самоочищающуюся маску с функцией подзарядки через USB.