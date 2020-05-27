Производство суперкаров могут свернуть из-за коронавируса

Пандемия CoViD-19 фактически "убила" производство как элитных суперкаров, так и недорогих "народных" спортивных автомобилей, пишет The Drive. После завершения эпидемии долгое время на такие машины не будет спроса, поэтому автогиганты Aston Martin, Ferrari, Bugatti, Lamborghini, а также спортивные подразделения BMW / Mercedes / Porsche могут закрыться.

К машинам попроще это тоже относится в полной мере. Например, Ford Mustang, Toyota Supra, VW Golf GTI и другие "заряженные" бюджетные автомобили могут уйти из производственного плана навсегда. Им на смену, по мнению авторов аналитической работы, должны прийти электрические машины, которые совершенно не потребляют топлива и обладают лучшим с точки зрения покупательского интереса набором качеств.