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В Минтруде предложили закрепить в кодексе понятия удалённой и комбинированной занятости

Дистанционно в России трудятся около 5,6 миллиона человек.

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Фото © Shutterstock

В Минтруде России предложили закрепить в Трудовом кодексе удалённую и комбинированную занятость, заявил глава министерства Антон Котяков на совещании о ситуации на рынке труда с президентом РФ Владимиром Путиным.

Около 5,6 миллиона человек в России трудятся удалённо... Ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работу именно в таком формате и после снятия ограничительных мер, — заявил он.

Путин в свою очередь заявил, что подобный опыт работы сотрудников будет востребован и после пандемии и его обязательно надо использовать.

Ранее президент России призвал уделить максимальное внимание проблеме безработицы на всех уровнях власти.

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