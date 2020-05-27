Бывшие мужья начали мухлевать и оформлять детские пособия на себя

Злостные неплательщики алиментов нашли новый способ дополнительного заработка. Теперь бывшие мужья стали оформлять на себя детские пособия в 10 тысяч, предназначенные родителям детей от трёх до 16 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области Евгению Майорову.

По её словам, в регионе вычислили уже семь таких случаев. В частности, в органы недавно обратилась местная жительница, гражданский муж которой оформил на себя выплату на основании лишь того, что его имя стоит в свидетельстве о рождении ребёнка.

Майорова рассказала и о другом случае. Мать двоих детей пожаловалась на то, что соответствующую выплату оформил на себя её бывший супруг, от которого она не видела никакой помощи. При этом в разговоре мужчина заявил, что имеет право на данные средства, поскольку привык распоряжаться доходами семьи и иногда забирает детей. Вместе бывшие супруги уже давно не живут.

Детский омбудсмен пояснила, что из-за того, что в законе прописано о праве на получение выплаты одним из родителей, записанных в свидетельстве о рождении ребёнка, получилась юридическая неурядица. Этим пользуются нерадивые отцы, которые быстро оформляют всё на себя.

— Деньги должны получать те, на чьём содержании находятся дети, кто их кормит каждый день, — подчеркнула она.