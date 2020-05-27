Мишустин призвал увеличить пособия для всех безработных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только для тех, кто остался без работы в период распространения коронавируса.

— Одна из важных мер — это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, при этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, — сказал Мишустин на совещании с президентом РФ.

Он отметил, что также следует распространить пособие по безработице на индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою деятельность из-за пандемии.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что россиянам, потерявшим работу после 1 марта, назначают максимальное пособие по безработице. Он подчеркнул, что его получают более 400 тысяч граждан. Котяков также предложил распространить доплату в три тысячи рублей для детей до 18 лет на всех зарегистрированных безработных.