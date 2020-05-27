Суд Киева признал нацистской символику эсэсовской дивизии "Галичина"

Согласно решению окружного административного суда Киева, символика 14-й дивизии СС "Галичина", существовавшей с апреля 1943 по май 1945 года, признана нацистской. Постановление опубликовал в Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский.

— Признать противоправными действия Украинского института национальной памяти и его главы о предоставлении вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" <...> не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено, — говорится в документе.

Кроме того, суд запретил Институту нацпамяти продолжать распространять свой вывод. Бужанский назвал решение суда "победой справедливости, здравого смысла и закона". Он отметил, что с этого момента закончились "торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев", сопровождаемые одобрением властей. Депутат подчеркнул, что за пропаганду нацизма необходимо сажать.

Стоит отметить, что иск удовлетворён лишь частично. Суд не обязал Институт нацпамяти опровергнуть заявления своего экс-главы и запретить пропаганду такой символики.