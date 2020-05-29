90-летняя пенсионерка из Красноярска со слезами поблагодарила врачей за излечение от коронавируса — видео

Видео Лайфу предоставлено врачами краевой клинической больницы

Врачи Красноярской краевой клинической больницы вылечили 90-летнюю пожилую женщину от коронавирусной инфекции. Как стало известно Лайфу, Евдокия Кисленко стала официально первой выздоровевшей от CoViD-19 пациенткой 1930 года рождения.

По словам заведующего отделением пульмонологии № 3 Романа Хомченкова, в инфекционное отделение госпиталя пожилая женщина поступила в начале мая. Болезнь у пенсионерки протекала в средней форме тяжести, вирус вызвал у неё двустороннюю пневмонию.

— За время лечения мы добились положительной динамики благодаря слаженной и профессиональной работе медперсонала, — подчеркнул он.

Как отметил врач, Евдокия Кисленко пошла на поправку благодаря своевременному определению у неё симптомов инфекции и вызову бригады скорой помощи. В стационаре краевой клинической больницы она находилась 17 дней.

27 мая пенсионерка была выписана из госпиталя на амбулаторное лечение. Сейчас женщина чувствует себя намного лучше.

Фото Лайфу предоставлено врачами краевой клинической больницы