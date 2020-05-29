В КНР заявили, что не знают откуда появился новый коронавирус

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Фу Гао заявил китайским СМИ, что "мокрый рынок" в Ухани стал одним из жертв нового коронавируса, однако не был источником появления новой болезни, пишет ScienceAlert. Образцы биоматериала, собранные у животных на рынке, дали отрицательный результат на новый коронавирус, и это, по словам китайских эпидемиологов, означает, что рынок не мог стать точкой старта глобальной пандемии.

Выявленные рядом с рынком случаи заражения, по словам китайских учёных, не были первыми из числа зарегистрированных в КНР. Новую инфекцию власти Ухани выявили 31 декабря, и китайский рынок, на котором продавалось мясо экзотических животных, употребляемых в пищу местным населением, официально стали считать очагом новой эпидемии. На животное происхождение китайские эпидемиологи сделали ставку из-за похожей вспышки атипичной пневмонии, которой обычные люди впервые заразились в 2002 и 2003 годах в схожих условиях.