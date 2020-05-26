Коронавирус, давай, до свидания! В каких странах снимают ограничения

Выход из режима самоизоляции во всех странах проводят в несколько этапов. Где-то уже сейчас можно ходить на пляж, а где-то сезон отпусков может закончиться, так и не начавшись.

Промышленность нужно запускать

В США карантинные мероприятия начали отменять одними из первых, несмотря на то что официальные данные по заболевшим не то чтобы воодушевляют — 1,68 млн подтверждённых случаев заражения и почти 100 тыс. погибших. Северо-восточная часть США, как и другие регионы ближе к границе с Канадой, нельзя назвать курортными зонами, где тепло круглый год, однако именно на отдыхающих делают ставки американские власти. С конца мая начали открываться пляжи в Коннектикуте, Нью-Йорке, Нью-Джерси и Делавэре.

Пока открытие чисто техническое, но принимать первых гостей места общественного отдыха начнут уже 25 мая — в День поминовения. Кроме пляжей и мест с публичным доступом в США открываются и крупные производства, магазины, кафе, рестораны, парикмахерские и другие предприятия малого бизнеса, которым разрешили работать. Нужно понимать, что в США, как и в других странах мира, первый месяц работы предприятий будет называться "техническим" — все люди будут обязаны носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования. Однако послабления пока не распространяются на Нью-Йорк. В городе по-прежнему сложная эпидемиологическая ситуация — 360 тыс. подтверждённых случаев и более 23 тыс. летальных исходов от CoViD-19.

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То же самое происходит и в Канаде — несмотря на то что пиковые значения страна может пройти только к концу мая – началу июня, ограничения и послабления в ряде провинций и крупных городах уже начали действовать.

К жизни в новых условиях привыкают жители Европы. Во многих странах западной части Европы режим самоизоляции существенно ослаблен — люди выходят на улицы, гуляют на свежем воздухе, сохраняя социальную дистанцию. В ряде случаев разрешается даже выход без масок, однако массовые мероприятия на 30–50 человек по-прежнему запрещены. Действуют ограничения и для пожилых людей, находящихся в группе риска по смертности от CoViD-19, — пенсионерам старше 65 лет не рекомендуют появляться в общественных местах ещё две-три недели.

Австрия открывает с конца мая туристический сезон и разрешает гостиницам принимать заказы на размещение туристов. Первые туристические группы могут отправиться в страну уже в первых числах июня. Италия с 20 мая приступила к постепенному снятию ограничений на работу ресторанов, парикмахерских, магазинов и других публичных мест. 3 июня правительство страны разрешит передвижения собственных граждан внутри Евросоюза и в Великобританию. Национальное агентство страны по туризму (ENIT) не сообщало о начале туристического сезона, однако разрешило работу пляжей и баров при соблюдении всех правил и предписаний. Франция приступила к первому этапу постепенного выхода из изоляции ещё 11 мая. В стране начали открываться промышленные предприятия, заводы и небольшие компании, штат которых не превышает 300–400 человек. Со 2 июня 2020 года начнёт действовать второй этап снятия ограничений, когда работать разрешат предприятиям малого и среднего бизнеса, ресторанам и барам. Франция, как и Италия, рассчитывает на зарубежных туристов и может возобновить туристический сезон к середине июня. Испания осторожничает с отменой ограничительных мер. В стране применяется четырёхэтапный механизм отмены ограничений — к концу мая парикмахерские, бары, рестораны работают лишь в режиме предварительной записи, доступ на пляжи Барселоны и других курортных зон ограничен в утренние и вечерние часы. Однако с 11 июня всё должно измениться — в стране возобновляются футбольные матчи. Президент Ла Лиги сообщил, что в день открытия футбольного чемпионата состоится матч "Севилья" – "Бетис". Португалия, по словам министра иностранных дел страны Аугусто Сантуша Сильвы, открывает аэропорты на прилёт, но пока исключительно для туристов из европейских стран. По прилёте у всех будут измерять температуру, а на пляжах и в барах необходимо соблюдать меры социального дистанцирования. Малый и средний бизнес в стране работает в режиме ограниченного доступа с 12 мая. Крупнейший авиаперевозчик Португалии уже возобновил регулярное авиасообщение с ближайшими странами Европы — Францией и Германией. Германия с 15–17 мая приступила к снятию ограничений на максимальную торговую площадь, при этом правила социального дистанцирования и использования средств защиты обязательны к соблюдению. В случае их нарушения власти имеют право пересмотреть порядок работы для каждой организации. 36 футбольных клубов первой и второй Бундеслиги уже возобновили проведение матчей, которые до особого распоряжения будут проходить без зрителей.

Каникулы с экзотикой

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Другие популярные у россиян туристические страны постепенно и крайне осторожно начинают отменять введённые ограничения. Бали, как отметил глава туристического бюро Путу Астава, откроется сначала для туристов из ближайших стран и только при условии отсутствия новых случаев заболевания CoViD-19. Точная дата "расконсервации" островной Индонезии на прилёт и вылет неизвестна, однако частично ограничения на Бали начали сниматься ещё с 15 мая. Места с публичным доступом работают в режиме социального дистанцирования, а доступ на общественные и оборудованные пляжи контролирует полиция. Китай пока сосредоточен исключительно на возобновлении нормальной жизни внутри страны и не спешит открывать все международные рейсы. Промышленные предприятия страны проходят строгий контроль на предмет распространения коронавирусной инфекции. С апреля в КНР открыты туристические достопримечательности, однако посещать их могут исключительно граждане Китая — точная дата возобновления международного авиасообщения неизвестна. Сингапур — одна из азиатских стран, в которых ограничительные меры, наоборот, ужесточаются. В небольшом государстве более 20 тыс. подтверждённых диагнозов CoViD-19, из-за чего в данный момент в стране закрыты все учреждения, кроме государственных структур. Передвижение по городам запрещено без защитной маски, рестораны работают только на доставку. Япония сняла режим ЧС, изначально введённый до 31 мая. До особого распоряжения в стране были закрыты все образовательные учреждения и крупные компании, рестораны работали исключительно на доставку. Международное авиасообщение в ближайшие страны — Сингапур, Китай, США — постепенно восстанавливается. Пассажиров контролируют на входе — проверяют наличие защитной маски и измеряют температуру. После снятия ограничений жителям страны разрешат свободное передвижение, а офисы и предприятия войдут в прежний режим работы.

Оживающая экономика

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Постепенно отменяются ограничительные меры и в России. В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции сообщили, что ужесточать карантинные меры больше не планируется. Президент России Владимир Путин объявил о постепенной отмене ограничительных мер — начиная с 12 мая постепенно начали возвращаться к работе сначала системообразующие промышленные, финансовые и прочие организации. Крупные регионы с наиболее стабильной эпидемиологической ситуацией уже приступили к выходу из карантина — Дальний Восток, Сибирь и север страны постепенно возвращаются в обычный режим.

Подмосковье уже пару дней живёт без цифровых пропусков, необходимых для передвижения по области на машине. Электронный код, чтобы выйти на улицу, тоже больше не нужен, но по-прежнему обязательны маски и перчатки. А вот в Москве электронные пропуска всё ещё действуют. Крупнейшая агломерация страны по-прежнему справляется с лечением коронавирусной инфекции, и в целях предотвращения прироста заражённых компаниям и офисным центрам предписано продолжать работать в режиме удалённого доступа. Режим самоизоляции, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве необходимо продлить.

Цифры госпитализации ещё высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле. Самая тяжёлая фаза борьбы за жизни людей, которые заболели коронавирусом, придётся на май. Необходимо продолжать проведение строгих мер и соблюдать требования по масочному режиму Сергей Собянин Мэр Москвы

Согласно последнему указу мэрии, режим самоизоляции должен завершиться в Москве 31 мая.