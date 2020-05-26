Коронавирус, давай, до свидания! В каких странах снимают ограничения

Выход из режима самоизоляции во всех странах проводят в несколько этапов. Где-то уже сейчас можно ходить на пляж, а где-то сезон отпусков может закончиться, так и не начавшись.
Промышленность нужно запускать
В США карантинные мероприятия начали отменять одними из первых, несмотря на то что официальные данные по заболевшим не то чтобы воодушевляют — 1,68 млн подтверждённых случаев заражения и почти 100 тыс. погибших. Северо-восточная часть США, как и другие регионы ближе к границе с Канадой, нельзя назвать курортными зонами, где тепло круглый год, однако именно на отдыхающих делают ставки американские власти. С конца мая начали открываться пляжи в Коннектикуте, Нью-Йорке, Нью-Джерси и Делавэре.
Пока открытие чисто техническое, но принимать первых гостей места общественного отдыха начнут уже 25 мая — в День поминовения. Кроме пляжей и мест с публичным доступом в США открываются и крупные производства, магазины, кафе, рестораны, парикмахерские и другие предприятия малого бизнеса, которым разрешили работать. Нужно понимать, что в США, как и в других странах мира, первый месяц работы предприятий будет называться "техническим" — все люди будут обязаны носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования. Однако послабления пока не распространяются на Нью-Йорк. В городе по-прежнему сложная эпидемиологическая ситуация — 360 тыс. подтверждённых случаев и более 23 тыс. летальных исходов от CoViD-19.
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То же самое происходит и в Канаде — несмотря на то что пиковые значения страна может пройти только к концу мая – началу июня, ограничения и послабления в ряде провинций и крупных городах уже начали действовать.
К жизни в новых условиях привыкают жители Европы. Во многих странах западной части Европы режим самоизоляции существенно ослаблен — люди выходят на улицы, гуляют на свежем воздухе, сохраняя социальную дистанцию. В ряде случаев разрешается даже выход без масок, однако массовые мероприятия на 30–50 человек по-прежнему запрещены. Действуют ограничения и для пожилых людей, находящихся в группе риска по смертности от CoViD-19, — пенсионерам старше 65 лет не рекомендуют появляться в общественных местах ещё две-три недели.
- Австрия открывает с конца мая туристический сезон и разрешает гостиницам принимать заказы на размещение туристов. Первые туристические группы могут отправиться в страну уже в первых числах июня.
- Италия с 20 мая приступила к постепенному снятию ограничений на работу ресторанов, парикмахерских, магазинов и других публичных мест. 3 июня правительство страны разрешит передвижения собственных граждан внутри Евросоюза и в Великобританию. Национальное агентство страны по туризму (ENIT) не сообщало о начале туристического сезона, однако разрешило работу пляжей и баров при соблюдении всех правил и предписаний.
- Франция приступила к первому этапу постепенного выхода из изоляции ещё 11 мая. В стране начали открываться промышленные предприятия, заводы и небольшие компании, штат которых не превышает 300–400 человек. Со 2 июня 2020 года начнёт действовать второй этап снятия ограничений, когда работать разрешат предприятиям малого и среднего бизнеса, ресторанам и барам. Франция, как и Италия, рассчитывает на зарубежных туристов и может возобновить туристический сезон к середине июня.
- Испания осторожничает с отменой ограничительных мер. В стране применяется четырёхэтапный механизм отмены ограничений — к концу мая парикмахерские, бары, рестораны работают лишь в режиме предварительной записи, доступ на пляжи Барселоны и других курортных зон ограничен в утренние и вечерние часы. Однако с 11 июня всё должно измениться — в стране возобновляются футбольные матчи. Президент Ла Лиги сообщил, что в день открытия футбольного чемпионата состоится матч "Севилья" – "Бетис".
- Португалия, по словам министра иностранных дел страны Аугусто Сантуша Сильвы, открывает аэропорты на прилёт, но пока исключительно для туристов из европейских стран. По прилёте у всех будут измерять температуру, а на пляжах и в барах необходимо соблюдать меры социального дистанцирования. Малый и средний бизнес в стране работает в режиме ограниченного доступа с 12 мая. Крупнейший авиаперевозчик Португалии уже возобновил регулярное авиасообщение с ближайшими странами Европы — Францией и Германией.
- Германия с 15–17 мая приступила к снятию ограничений на максимальную торговую площадь, при этом правила социального дистанцирования и использования средств защиты обязательны к соблюдению. В случае их нарушения власти имеют право пересмотреть порядок работы для каждой организации. 36 футбольных клубов первой и второй Бундеслиги уже возобновили проведение матчей, которые до особого распоряжения будут проходить без зрителей.
Каникулы с экзотикой
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Другие популярные у россиян туристические страны постепенно и крайне осторожно начинают отменять введённые ограничения.
- Бали, как отметил глава туристического бюро Путу Астава, откроется сначала для туристов из ближайших стран и только при условии отсутствия новых случаев заболевания CoViD-19. Точная дата "расконсервации" островной Индонезии на прилёт и вылет неизвестна, однако частично ограничения на Бали начали сниматься ещё с 15 мая. Места с публичным доступом работают в режиме социального дистанцирования, а доступ на общественные и оборудованные пляжи контролирует полиция.
- Китай пока сосредоточен исключительно на возобновлении нормальной жизни внутри страны и не спешит открывать все международные рейсы. Промышленные предприятия страны проходят строгий контроль на предмет распространения коронавирусной инфекции. С апреля в КНР открыты туристические достопримечательности, однако посещать их могут исключительно граждане Китая — точная дата возобновления международного авиасообщения неизвестна.
- Сингапур — одна из азиатских стран, в которых ограничительные меры, наоборот, ужесточаются. В небольшом государстве более 20 тыс. подтверждённых диагнозов CoViD-19, из-за чего в данный момент в стране закрыты все учреждения, кроме государственных структур. Передвижение по городам запрещено без защитной маски, рестораны работают только на доставку.
- Япония сняла режим ЧС, изначально введённый до 31 мая. До особого распоряжения в стране были закрыты все образовательные учреждения и крупные компании, рестораны работали исключительно на доставку. Международное авиасообщение в ближайшие страны — Сингапур, Китай, США — постепенно восстанавливается. Пассажиров контролируют на входе — проверяют наличие защитной маски и измеряют температуру. После снятия ограничений жителям страны разрешат свободное передвижение, а офисы и предприятия войдут в прежний режим работы.
Оживающая экономика
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Постепенно отменяются ограничительные меры и в России. В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции сообщили, что ужесточать карантинные меры больше не планируется. Президент России Владимир Путин объявил о постепенной отмене ограничительных мер — начиная с 12 мая постепенно начали возвращаться к работе сначала системообразующие промышленные, финансовые и прочие организации. Крупные регионы с наиболее стабильной эпидемиологической ситуацией уже приступили к выходу из карантина — Дальний Восток, Сибирь и север страны постепенно возвращаются в обычный режим.
Подмосковье уже пару дней живёт без цифровых пропусков, необходимых для передвижения по области на машине. Электронный код, чтобы выйти на улицу, тоже больше не нужен, но по-прежнему обязательны маски и перчатки. А вот в Москве электронные пропуска всё ещё действуют. Крупнейшая агломерация страны по-прежнему справляется с лечением коронавирусной инфекции, и в целях предотвращения прироста заражённых компаниям и офисным центрам предписано продолжать работать в режиме удалённого доступа. Режим самоизоляции, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве необходимо продлить.
Цифры госпитализации ещё высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле. Самая тяжёлая фаза борьбы за жизни людей, которые заболели коронавирусом, придётся на май. Необходимо продолжать проведение строгих мер и соблюдать требования по масочному режиму
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Согласно последнему указу мэрии, режим самоизоляции должен завершиться в Москве 31 мая.
С 18 мая отменён режим ограничительных мероприятий в Крыму — жителям полуострова пришлось жить в режиме ограничений с 17 марта. С 23 мая ослабили карантинные мероприятия и в Краснодарском крае. В городах и зонах отдыха (Сочи, Туапсе, Геленджике и др.) снимаются ограничения на передвижение внутри муниципалитетов, возобновляет штатную работу общественный транспорт, работают автомойки, салоны красоты, парикмахерские, однако рестораны (даже в курортных зонах) работают исключительно на доставку.