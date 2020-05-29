Торговые центры откроются в Москве 1 июня, закрытыми останутся фуд-корты, спортзалы и детские зоны. Об этом заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами, около девяти тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны, — рассказал ТАСС Немерюк.

По его словам, к работе вернётся около 300 тысяч человек. Для передвижения на личном или общественном транспорте им нужно будет оформить цифровые пропуска, а к ним привязать транспортные или социальные карты либо номера личных авто.